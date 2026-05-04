فولكس واجن ID. Buzz ميني فان كهربائية... بقوة تصل لـ 335 حصانًا

تعتبر السيارة ID. Buzz من أبرز سيارات الميني فان التي قدمتها العلامة الألمانية العريقة فولكس فاجن، واشتهرت السيارة بالتصميم العصري، مع تنوع القدرات الفنية، إلى جانب تقنيات الدفع الكهربائي النظيف.

أبعاد سيارة فولكس فاجن ID. Buzz

تعتمد السيارة فولكس فاجن ID. Buzz على هيكل واسع يعكس طبيعتها العائلية، حيث يبلغ طولها 4,962 مم، مع عرض يصل إلى 2,211 مم وارتفاع يبلغ 1,935 مم.

وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,239 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 527 لترًا، وتأتي مزودة بعجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وإضاءة نهارية بنفس التقنية.

محرك وأداء فولكس فاجن ID. Buzz

توفر ID. Buzz خيارين من أنظمة الدفع الكهربائي، الأول يعتمد على محرك واحد مع نظام دفع خلفي، يولد قوة تبلغ 282 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 560 نيوتن متر، أما الخيار الثاني فيعتمد على محركين مع نظام دفع رباعي، بقوة إجمالية تصل إلى 335 حصانًا وعزم دوران يبلغ 694 نيوتن متر.

وتأتي النسختان ببطارية سعة 91 كيلوواط ساعة، حيث يبلغ مدى القيادة نحو 377 كيلومترًا في النسخة ذات الدفع الخلفي و372 كيلومترًا في النسخة الرباعية، كما يتراوح استهلاك الطاقة بين 25.5 و26 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كيلومترًا في الساعة في كلا النسختين، بينما يختلف التسارع بحسب منظومة الدفع، حيث تسجل النسخة ذات المحرك الواحد زمنًا يبلغ 7.4 ثانية للوصول إلى 96 كيلومترًا في الساعة، في حين تنخفض هذه المدة إلى نحو 6 ثوانٍ في النسخة ذات الدفع الرباعي.

تجهيزات فولكس فاجن ID. Buzz

تعتمد السيارة فولكس فاجن ID. Buzz على واجهة رقمية حديثة، تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.9 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب البلوتوث، كما تضم نظامًا صوتيًا مكونًا من 13 سماعة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وتشمل التجهيزات الأخرى مقاعد كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

زودت السيارة فولكس فاجن ID. Buzz بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

كما تتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، وتشمل الأنظمة أيضًا مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، ونظام الحفاظ على المسار، إضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.