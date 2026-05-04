ضياء السيد: إمام عاشور عنصر حاسم للأهلي.. والزمالك الأقرب للتتويج بالدوري

ميرنا محمود

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أهمية بعض عناصر النادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة القمة، مشددًا على أن الأداء الجماعي كان العامل الأبرز في التفوق.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "إمام عاشور لاعب مهم جدًا للأهلي، وعندما يكون في حالته الفنية يفرق كثيرًا مع الفريق، لأنه يمتلك قدرات متكاملة في وسط الملعب والهجوم"..

وأضاف: "اللاعبون يمثلون جزءًا مهمًا من المعادلة، وعندما يكونون في مستواهم الحقيقي يظهر الفارق، وهذا ما شاهدناه في مباراة القمة. التقييمات السلبية التي خرجت سابقًا كانت من الجماهير في لحظات غضب، وليس من المسؤولين داخل النادي".

وتابع: "أحمد رمضان بيكهام حصل على فرصة في مباراة القمة وظهر بشكل جيد، رغم مشاركته في مركز غير مركزه، وقدم دورًا دفاعيًا مميزًا".

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر قدم مباراة قوية وكان له دور في فوز الأهلي، موضحًا:
"طاهر ساند بيكهام دفاعيًا بشكل جيد، وأرى أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن، بينما يمكن توظيف بيكهام في مركز لاعب الوسط المدافع (رقم 6) ليستفيد الفريق من قوته البدنية".

وعن الأداء الدفاعي، قال: "لم أتفاجأ بمستوى هادي رياض، فأنا أثق في إمكانياته، وكنت مطمئنًا لمشاركته. دفاع الأهلي ظهر بشكل جيد، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك في واحدة من المباريات القليلة التي لم يستقبل فيها أهدافًا".

وعن محمود حسن تريزيجيه، أوضح: "أرى أنه متعجل في تسجيل الأهداف، ويبدو عليه التوتر أثناء تنفيذ ركلات الجزاء".

وفيما يتعلق بقائمة منتخب مصر، أشار إلى: "أتوقع أن حسام حسن لن يعتمد على لاعبين جدد من خارج الأسماء التي تواجدت معه سابقًا، وقد يكون هناك فرصة لضم طاهر محمد طاهر، خاصة أنه كان ضمن حساباته من قبل".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك يملك فرصة أكبر نظريًا للتتويج بالدوري، لكن كرة القدم لا تعترف بالثوابت، والنتائج قد تتغير في أي لحظة، بينما تقل فرص الأهلي مقارنة بباقي المنافسين. كما أن فريق سيراميكا كليوباترا يظل فريقًا محيرًا، حيث يظهر بشكل متباين من مباراة لأخرى".

