قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الشفاء من المرض مكتوب.. أفضل الأدعية للمريض من السنة النبوية
فولكس واجن ID. Buzz ميني فان كهربائية... بقوة تصل لـ 335 حصانًا
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق دعم مشروع الحرية في مضيق هرمز
قبل ما تشتري آيفون.. أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة
1.5 مليون يورو تنعش خزينة الأهلي.. برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم
حادث في خليج عمان.. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذر من ظاهرتين
حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا للمأمومين.. هل يجوز شرعا وما ضوابطه؟
استقالة مجلس إدارة الوداد الرياضي تمهيدا لمرحلة جديدة
مسؤول أمريكي: مشروع ترامب الجديد ينظم الملاحة في مضيق هرمز دون مرافقة عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق دعم مشروع الحرية في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها ستبدأ، اعتباراً من يوم الاثنين 4 مايو الجاري، دعم إطلاق عملية تحمل اسم “مشروع الحرية” (Project Freedom) في مضيق هرمز، بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضحت القيادة في بيان، أن هذه المهمة، التي جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستهدف تأمين عبور السفن التجارية الراغبة في التنقل بحرية عبر أحد أهم شرايين التجارة الدولية، مشيرة إلى أن المضيق يمر عبره نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود ومنتجات الأسمدة.

وقال قائد القيادة المركزية، براد كوبر، إن دعم هذه “المهمة الدفاعية” يمثل عنصراً أساسياً للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى استمرار فرض الحصار البحري بالتوازي مع تنفيذ العملية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركاء الدوليين لدعم الأمن البحري في المضيق.

 وتهدف هذه المبادرة، المعروفة باسم “إطار الحرية البحرية”، إلى الجمع بين التحرك الدبلوماسي والتنسيق العسكري، وهو ما اعتُبر عاملاً حاسماً في تنفيذ العملية.

وبحسب البيان، يشمل الدعم العسكري الأمريكي للعملية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، إضافة إلى نحو 15 ألف عنصر عسكري، في إطار خطة موسعة لتعزيز أمن الملاحة في المضيق.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مشروع الحرية مضيق هرمز حرية الملاحة للسفن التجارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

الفنان هاني شاكر وزوجته

زوجة هاني شاكر تبكي على الهواء: «لا يمكن أكمل حياتي بدونه»

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

رابطة الأندية المصرية

إيقاف نجم انبي ومدرب بيراميدز.. عقوبات الجولة الخامسة بمجموعة التتويج بـ الدوري

ترشيحاتنا

درة

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد