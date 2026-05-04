مسؤول أمريكي: مشروع ترامب الجديد ينظم الملاحة في مضيق هرمز دون مرافقة عسكرية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن المبادرة الجديدة التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم "مشروع الحرية" تقوم على إنشاء آلية تنسيق بين الدول وشركات التأمين وشركات الشحن لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول أن هذه المبادرة، في مرحلتها الحالية، لا تشمل توفير مرافقة من قبل سفن تابعة للبحرية الأمريكية للسفن التجارية العابرة للمضيق.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني قام مؤخرًا بنشر ألغام بحرية في المنطقة، وهو ما يزيد من مستوى المخاطر التي تهدد حركة الملاحة التجارية في هذا الممر الحيوي.