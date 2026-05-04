مستشار البيت الأبيض: حصار مضيق هرمز يضغط على إيران.. وتحركات لاحتواء أزمة الطاقة

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الأحد، إن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "يفرض ضغوطًا هائلة على إيران".

وأضاف، وفقًا لما أوردته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن "ما يراه الرئيس هو أن هذا الحصار ناجح، إذ يشكّل ضغطًا كبيرًا على طهران".

وفي سياق متصل، علّق هاسيت على ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الإدارة "تتبع نهجًا شاملاً لضمان توفير الطاقة للمواطنين، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج عالميًا".

وأشار إلى أن الجهود مستمرة "للحد من هذه الزيادة المؤقتة في الأسعار قدر الإمكان".