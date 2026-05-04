من هزار بسيط إلى تريند مثير للجدل.. صاحب فيديو البلوك يكشف الحقيقة الكاملة

كشف حمزة، صاحب فيديو "البلوك" الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، كواليس الفيديو وحقيقة ما تم تداوله بعد أن أثار موجة واسعة من الجدل.

فكرة كوميدية خفيفة

وأوضح حمزة، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أن الفيديو ليس جديدًا كما يعتقد البعض، بل تم تصويره منذ ثلاث أو أربع سنوات، وكان مجرد فكرة كوميدية خفيفة نشرها عبر حسابه على "تيك توك" بهدف التمثيل والترفيه، دون أي نية للإساءة.

التحايل على خطيبته

وأشار إلى أن النسخة الأصلية من الفيديو كانت تنتهي بمشهد طريف لقطّة تجلس خلف الشباك، لكن تم حذف هذا الجزء عند إعادة نشره، مع إضافة عنوان مضلل يوحي بأن القصة تتعلق بشاب يحاول التحايل على خطيبته، وهو ما تسبب في انتشار واسع وردود فعل غاضبة.

وأكد حمزة أنه تفاجأ بتحول الفيديو إلى مادة للهجوم، حيث تلقى عددًا كبيرًا من التعليقات والرسائل السلبية عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، رغم أن الفيديو في سياقه الأصلي كان يحقق تفاعلًا كوميديًا طبيعيًا بين المتابعين.

مزحة بين الأصدقاء

ومن جانبه، شدد صديقه مجدي على أن الفيديو لم يكن سوى مزحة بين الأصدقاء، مشيرًا إلى أن المقربين منهم حاولوا توضيح الحقيقة والدفاع عنهم عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة إخراج الفيديو من سياقه.

 التلاعب بالمحتوى

واختتم حمزة حديثه بالتأكيد، أن محتواهم يركز على الكوميديا والتمثيل فقط، وأن الجدل الذي أُثير لم يكن مقصودًا، بل جاء نتيجة التلاعب بالمحتوى، لافتًا إلى أن هذه التجربة دفعتهم لتوخي الحذر مستقبلاً وتجنب أي غموض قد يؤدي لسوء الفهم.

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

