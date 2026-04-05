جدل واسع حول «رحلتي الشك واليقين».. نهال طايل تكشف كواليس أزمة العمل المنتظر

كشفت الإعلامية نهال طايل ، عن تفاصيل الجدل المثار حول مسلسل «رحلتي الشك واليقين»، الذي يتناول السيرة الذاتية للعالم الراحل مصطفى محمود، وذلك بعد الإعلان عن عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.

مناقشة العمل مع الجمهور

وأوضحت طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد2، أنها كانت ترغب في مناقشة العمل مع الجمهور، خاصة بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان المنتجة مها سليم عن بدء التحضيرات له وموعد عرضه.

المفكرين في العالم العربي

وأضافت أن الإعلان عن المسلسل أثار حالة من الجدل الواسع، لا سيما في ظل النزاع الدائر بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعمل، كونه يتناول السيرة الذاتية والعلمية لأحد أبرز المفكرين في العالم العربي.

الرحلة الفكرية الفريدة

وأشارت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على الرحلة الفكرية الفريدة للدكتور مصطفى محمود، وما شهدته من تحولات عميقة وانتقالات بين مجالات متعددة، بداية من الطب، مرورًا بالأدب، ووصولًا إلى الدين والفلسفة.

الوعي الثقافي والعلمي

كما لفتت إلى أن العمل سيتناول أبرز محطات حياته، وعلى رأسها تقديمه لبرنامجه الشهير العلم والإيمان، الذي ترك بصمة كبيرة في الوعي الثقافي والعلمي لدى الجمهور المصري والعربي.

حقوق الملكية الفكرية

وأكدت طايل أن تناول سيرة شخصية بحجم مصطفى محمود يتطلب دقة شديدة واحترامًا لحقوق الملكية الفكرية، مشددة على أهمية تقديم العمل بشكل يليق بقيمة وتاريخ هذا الاسم الكبير.