رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، محذرة من تقلبات جوية تشمل ظهور شبورة مائية كثيفة صباحاً وفرصاً لسقوط الأمطار على عدة مناطق.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يشهد سيطرة للطقس الربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ويتحول إلى معتدل الحرارة ومائل للبرودة في فترات الليل.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وحول درجات الحرارة غدا، المتوقعة على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 19
  • السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 17
  • شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 16
  • جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 23

وأصدرت هيئة الأرصاد، تحذيراً شديداً لجمهور السائقين والمواطنين جراء تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا في مصر والظواهر الجوية

وحول خريطة الأمطار، خلال الطقس غدا، كشفت الهيئة عن رصد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة أخرى لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والتي قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واختتمت الأرصاد بيانها بالتنويه إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/ساعة على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، مناشدة كافة الجهات والمواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية.

