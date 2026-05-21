منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية

بدأ لاعبو منتخب مصر التوافد على مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لانطلاق المعسكر الرسمي للفراعنة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وكشف إبراهيم حسن تفاصيل برنامج المعسكر التحضيري، والذي يتضمن مواجهتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، قبل السفر لخوض منافسات المونديال.

معسكر الفراعنة ينطلق من مركز المنتخبات الوطنية

وأكد إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب انطلق اليوم 21 مايو داخل مركز المنتخبات الوطنية، على أن يستمر حتى يوم 26 مايو الجاري، قبل انتقال البعثة إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعدادًا للمرحلة التالية من البرنامج التحضيري.

وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وضع برنامجًا مكثفًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق كأس العالم.

ودية روسيا قبل السفر إلى أمريكا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو بالعاصمة الجديدة، على أن يشهد يوم 27 مايو إقامة تدريب مفتوح لوسائل الإعلام.

وبعد مواجهة روسيا، تغادر بعثة المنتخب يوم 30 مايو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إلى مدينة أوهايو، استعدادًا لخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

السفر إلى سبوكين استعدادًا للمونديال

وعقب مباراة البرازيل، تتوجه بعثة المنتخب يوم 7 يونيو إلى مدينة سبوكين، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة في تاريخ منتخب مصر ببطولة كأس العالم.

قائمة منتخب مصر المبدئية للمونديال

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا بشكل نهائي عقب ودية روسيا، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

في خط الدفاع:

محمد هاني

طارق علاء

حمدي فتحي

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

كريم حافظ

في خط الوسط:

مروان عطية

مهند لاشين

نبيل عماد دونجا

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

مصطفى عبد الرؤوف زيكو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

هيثم حسن

محمد صلاح

في خط الهجوم:

عمر مرموش

أقطاي عبد الله

حمزة عبد الكريم

وأكد إبراهيم حسن أن القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها عقب مباراة روسيا الودية، تنفيذًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حدد 26 لاعبًا فقط في القائمة النهائية لكل منتخب مشارك في كأس العالم 2026.