قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية

أحمد فتوح
أحمد فتوح
إسلام مقلد

بدأ لاعبو منتخب مصر التوافد على مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لانطلاق المعسكر الرسمي للفراعنة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وكشف إبراهيم حسن تفاصيل برنامج المعسكر التحضيري، والذي يتضمن مواجهتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، قبل السفر لخوض منافسات المونديال.

معسكر الفراعنة ينطلق من مركز المنتخبات الوطنية

وأكد إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب انطلق اليوم 21 مايو داخل مركز المنتخبات الوطنية، على أن يستمر حتى يوم 26 مايو الجاري، قبل انتقال البعثة إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعدادًا للمرحلة التالية من البرنامج التحضيري.

وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وضع برنامجًا مكثفًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق كأس العالم.

 

ودية روسيا قبل السفر إلى أمريكا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو بالعاصمة الجديدة، على أن يشهد يوم 27 مايو إقامة تدريب مفتوح لوسائل الإعلام.

وبعد مواجهة روسيا، تغادر بعثة المنتخب يوم 30 مايو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إلى مدينة أوهايو، استعدادًا لخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

 

السفر إلى سبوكين استعدادًا للمونديال

وعقب مباراة البرازيل، تتوجه بعثة المنتخب يوم 7 يونيو إلى مدينة سبوكين، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات:

منتخب بلجيكا
منتخب إيران
منتخب نيوزيلندا

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة في تاريخ منتخب مصر ببطولة كأس العالم.

 

قائمة منتخب مصر المبدئية للمونديال

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا بشكل نهائي عقب ودية روسيا، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

 

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى:
محمد الشناوي
مصطفى شوبير
المهدي سليمان
محمد علاء

في خط الدفاع:
محمد هاني
طارق علاء
حمدي فتحي
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم
حسام عبد المجيد
محمد عبد المنعم
أحمد فتوح
كريم حافظ

في خط الوسط:
مروان عطية
مهند لاشين
نبيل عماد دونجا
محمود صابر
أحمد سيد زيزو
إمام عاشور
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
محمود حسن تريزيجيه
إبراهيم عادل
هيثم حسن
محمد صلاح

في خط الهجوم:
عمر مرموش
أقطاي عبد الله
حمزة عبد الكريم

وأكد إبراهيم حسن أن القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها عقب مباراة روسيا الودية، تنفيذًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حدد 26 لاعبًا فقط في القائمة النهائية لكل منتخب مشارك في كأس العالم 2026.

منتخب مصر مركز المنتخبات الوطنية بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

النصر السعودي

رونالد وماني وفيليكس يقودون النصر أمام ضمك في مباراة حسم لقب الدوري السعودي

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعتمد لائحة القيد الجديدة للموسم المقبل.. 5 أجانب وحد أقصى للإعارات وإلزام بتوثيق عقود المدربين

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد