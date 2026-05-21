قضية أمن قومي.. تعليم الشيوخ تكشف كواليس إصلاح المنظومة ومستقبل المدارس في مصر| حوار

الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية في مصر

تطوير المناهج والذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في التعليم

المعلم هو حجر الأساس في نجاح أي إصلاح تعليمي

الدولة تضع التعليم والصحة على رأس أولويات الإنفاق رغم التحديات

مصر تمضي بثبات نحو نظام تعليمي عصري يواكب المستقبل



بات ملف تطوير المنظومة التعليمية أحد أبرز محاور بناء «الجمهورية الجديدة»، في إطار رؤية تستهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل العالمي. ومع تزايد الاهتمام الرسمي والدولي بما تحقق من خطوات إصلاحية داخل المدارس المصرية، جاء مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» ليعكس حجم التغيير الجاري على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بتطوير المناهج، أو إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أو تحسين البيئة التعليمية وتأهيل المعلمين.

المؤتمر حمل رسائل مهمة من الحكومة والمؤسسات الدولية، أكدت أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقليدية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا يرتبط ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الإشادات التي صدرت عن منظمة اليونيسف وشركاء التنمية بشأن مؤشرات التحسن في نسب الحضور وجودة التعلم داخل المدارس المصرية.

وفي هذا الإطار، أجري موقع صدى البلد حوارًا مع الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، للحديث عن دلالات المؤتمر، ورسائل الحكومة بشأن مستقبل التعليم، وتقييمها لمسار الإصلاح التعليمي، ورؤيتها لملامح المرحلة المقبلة في بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب تطلعات الدولة المصرية.

كيف ترين أهمية مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» في هذا التوقيت؟



المؤتمر جاء في توقيت بالغ الأهمية، لأنه لا يكتفي بعرض إنجازات لحظية، بل يقدم قراءة علمية لمستقبل التعليم في مصر، اعتمادًا على بيانات ودراسات ميدانية دقيقة، والأهم أنه يعكس انتقال الدولة من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التقييم المستمر لنتائج الإصلاح، وهو ما يؤكد أن التعليم أصبح ملفًا استراتيجيًا على رأس أولويات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.



ما دلالة الرسائل التي حملتها كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر؟



كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حملت رسائل واضحة بأن التعليم في مصر لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح قضية أمن قومي، والتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان يعكس تحولًا فلسفيًا مهمًا في رؤية الدولة، حيث يتم التعامل مع التعليم باعتباره أساس التنمية وليس مجرد مرحلة دراسية، كما أن استمرار ضخ الاستثمارات في التعليم والصحة رغم التحديات الاقتصادية يعكس التزامًا سياسيًا قويًا تجاه بناء الإنسان المصري.



كيف تقيمين تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطوير المنظومة التعليمية؟



تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف كانت شاملة وعملية، حيث لم تقتصر على عرض رؤى نظرية، بل تضمنت خطوات تنفيذية واضحة مثل تطوير المناهج، وإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهذه التوجهات تؤكد أن الدولة تتحرك نحو تعليم حديث يواكب متطلبات سوق العمل العالمي، ويؤهل الطلاب لمهارات المستقبل، وليس فقط الحصول على شهادة تعليمية تقليدية.



ما أبرز ما لفت انتباهك في نتائج الدراسة التي عرضتها «اليونيسف»؟



ما لفت الانتباه هو حجم التحول الرقمي والواقعي في آن واحد داخل المدارس المصرية، والأرقام التي أُعلنت، مثل ارتفاع نسب الحضور من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول، وتحسن مهارات القراءة والكتابة، تعكس أن هناك تغييرًا حقيقيًا يحدث على الأرض، وهذا النوع من النتائج لا يأتي بسهولة، بل هو نتاج عمل تراكمي طويل وتعاون بين الدولة وشركاء التنمية.



كيف تفسرين الإشادات الصادرة عن منظمة اليونيسف والمؤسسات الدولية؟



الإشادات الأممية، وخاصة من اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم، تعكس اعترافًا دوليًا بأن مصر تسير في مسار إصلاحي جاد ومؤثر، وعندما تؤكد منظمة دولية معنية بحقوق الطفل أن هناك تحسنًا في التعلم والحضور وجودة التعليم، فهذا يعني أن الإصلاح لم يعد محليًا فقط، بل أصبح مرصودًا دوليًا وفق معايير قياس واضحة، وهذه الإشادات تمنح ثقة إضافية في جدية التجربة المصرية.



هل يمكن اعتبار هذه الإشادات مؤشرًا على نجاح الإصلاح التعليمي؟



يمكن اعتبارها مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، لكنها ليست نهاية الطريق، النجاح الحقيقي لا يُقاس بالتقارير فقط، بل باستدامة التحسن وتوسعه، لكن في الوقت نفسه، هذه الإشادات تؤكد أن البداية كانت صحيحة، وأن السياسات التعليمية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها، سواء في المناهج أو الحضور أو تدريب المعلمين، المهم الآن هو البناء على هذا الزخم واستمراريته.



ما أهمية دور المعلم في هذه المرحلة من إصلاح التعليم؟



المعلم هو حجر الأساس في أي عملية إصلاح تعليمي، فالدولة أدركت ذلك جيدًا، ولذلك هناك تركيز واضح على تحسين أوضاعه المادية والمهنية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، ولا يمكن لأي تطوير في المناهج أو البنية التكنولوجية أن ينجح دون معلم مؤهل ومتمكن وقادر على التفاعل مع التغيرات الحديثة، لذلك فإن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة.



كيف ترين تأثير هذه الإصلاحات على الطالب المصري؟



الطالب أصبح في قلب العملية التعليمية بشكل أكبر من السابق، فزيادة الحضور، تقليل كثافة الفصول، وتحديث طرق التدريس كلها عوامل جعلت الطالب أكثر تفاعلًا داخل المدرسة، كما أن إدخال مهارات جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي يساعد على إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا، وليس فقط محليًا، وهو ما يغير شكل التعليم التقليدي إلى تعليم قائم على الفهم والإبداع.



ما دلالة استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات في التعليم رغم التحديات الاقتصادية؟



هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنها تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، فالدول التي تستثمر في التعليم أثناء الأزمات هي الدول التي تبني مستقبلها بشكل صحيح، واستمرار أولوية التعليم والصحة في الإنفاق الحكومي يعني أن الدولة تعتبر الإنسان هو محور التنمية الحقيقي، وأن أي صعوبات اقتصادية لن تؤثر على المسار الاستراتيجي لبناء رأس المال البشري.



كيف ترين مستقبل التعليم في مصر في ضوء ما تم عرضه في المؤتمر؟



المستقبل يبدو واعدًا إذا استمرت نفس الوتيرة من الإصلاح والدعم السياسي والمؤسسي، وهناك تحول واضح نحو تعليم يعتمد على الجودة وليس الكم فقط، وعلى المهارات وليس الحفظ، وعلى التكنولوجيا والابتكار، لكن النجاح الكامل يتطلب استمرار التقييم، وتوسيع الشراكات الدولية، وضمان استدامة التمويل والتطوير، فالمؤشرات الحالية إيجابية جدًا، لكنها تحتاج إلى استمرار طويل المدى لترسيخ النتائج.



ما رسالتك الختامية حول ما تحقق في ملف التعليم؟



الرسالة الأساسية هي أن مصر بدأت بالفعل مسارًا حقيقيًا لإصلاح التعليم، وأن ما يحدث ليس مجرد خطط على الورق، بل تغيير ملموس داخل الفصول والمدارس، والإشادات الحكومية والأممية تعكس أن هذا المسار يسير في الاتجاه الصحيح، لكن التحدي الأكبر هو الاستمرارية، فالتعليم مشروع دولة طويل المدى، ونجاحه سيؤثر على كل قطاعات الدولة في المستقبل.