تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني.. وربنا وصانا عليها وهي في خاطر كل سعودي وعربي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن توقيع شراكة بين شركة صلة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مصر تحتل مكانة كبيرة في قلوب السعوديين والعرب، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والدعم المستمر لمصر.

وقال تركي آل الشيخ: «مصر في خاطر كل سعودي وكل عربي»، موضحًا أنه سمع ذلك منذ سنوات طويلة من وصايا الملك عبد العزيز، كما أشار إلى صورة شاهدها للملك الراحل أثناء تدريبه للتطوع للدفاع عن مصر خلال عام 1956.

وأضاف أن محمد بن سلمان من أكبر المحبين والداعمين لمصر، وتجمعه علاقة مميزة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تمثل “بلده الثاني”.

وتابع تركي آل الشيخ حديثه قائلًا إن قطار التنمية في مصر لم يتوقف خلال عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه في كل زيارة يلاحظ حجمًا جديدًا من التطوير والمشروعات الكبرى والبنية التحتية الحديثة.

كما شدد على أهمية مصر ومكانتها، قائلًا: «ربنا سبحانه وتعالى وصانا على مصر»، مستشهدًا بالآية الكريمة: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان والتنمية، وتمثل وجهة مهمة وجاذبة للاستثمار العربي والأجنبي