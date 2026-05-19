تركي آل الشيخ يجتمع مع أحمد البدوي من أجل انطلاق صندوق BigTime2 للأفلام

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورا من اجتماع انطلاق صندوق Big Time 2، وذلك لدعم إلى مصر.

وقد وصل تركي آل الشيخ إلى مصر، وكان في استقباله الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، استعدادا لحضور العرض الخاص لفيلم 7DODS ونزال Glory in Giza.

تركي آل الشيخ يجتمع مع أحمد البدوي

وكتب تركي آل الشيخ: “أول اجتماع اليوم.. اجتماع مهم لانطلاق صندوق BigTime2 للأفلام”.

ويأتي انطلاق صندوق BigTime2 للأفلام بعد النجاحات الكبيرة التى حققها صندوق BigTime1 للأفلام، ونرصد الأفلام التى أنتجها صندوق BigTime1.

أفلام 1 Big Time

من أبرز الأفلام التي دعمها صندوق 1 Big Time في السينما المصرية والعربية:

الست بطولة منى زكي، وعُرض العام الماضي.

المشروع X بطولة كريم عبد العزيز، وعُرض العام الماضي.

7DODS بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويُعرض الأسبوع المقبل.

ديربي الموت بطولة يوسف الشريف، ويجري تحضيره حاليًا.

ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، وعُرض العام الماضي.

الفيلم الأزرق 3 بطولة كريم عبد العزيز، وجارٍ التحضير له.