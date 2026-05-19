في ذكراها.. زينات علوي عانت من قسوة والدها ورفضت الزواج من النابلسي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الشهيرة زينات علوي، إذ ولدت بمثله عام 1930، ورحلت في 5 يناير عام 1988 داخل شقتها، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وبهذه المناسبة نرصد أبرز معلومات عن زينات علوي فى السطور التالية:

بداية زينات علوي

كان والد الفنانة زينات علوي، يعاملها بقسوة منذ ولادتها، لكنها كانت ترفض الإهانة وقررت بنت الـ16 عاما الهرب من قسوته، وذهبت للقاهرة.

كانت زينات علوي تعرف وسط الراقصات بلقب "زينات قلب الأسد"، وعرف عنها أنها ترقص برقي وأناقة دون ابتذال، وعرفت بالانضباط والالتزام طوال حياتها، وبمجرد أن تنتهي من رقصتها؛ تذهب لغرفتها ومنها لمنزلها، وهذا التفرد جعلها راقصة الأمراء والملوك والهوانم قبل يوليو 1952.

زينات علوي ترفض عبد السلام النابلسي

اعترف الفنان عبد السلام النابلسي، في حوار له، أنه أحب زينات علوي، بشدة، وعرض عليها الزواج، لكنها رفضت، وذلك بعدما اشتركا معا في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس السري" عام 1959.

ظلت زينات علوي، لسنوات عديدة ترفض الارتباط أو الزواج من أي رجل، وكانت رافضة للرجال بشكل عام، وقيل إن السبب وراء ذلك؛ هو عقدتها من والدها، فرأت كل الرجال مثله.

اعتزلت زينات علوي، الرقص والفن بشكل عام، قبل وفاتها بما يقرب من 20 عاما، بعد أن داهمها المرض والفقر، لذا اضطرت لبيع ممتلكات شقتها.

رحلت زينات علوي، عن عالمنا في 5 يناير 1988، داخل شقتها، عن عمر يناهز الـ58 عامًا، ولم يتم اكتشاف وفاتها إلا بعد مرور 3 أيام.