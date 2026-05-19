رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو يوسف يوجه رسالة شكر لياسر جلال بعد جلسة حق الأداء العلني

يارا أمين

وجّه الفنان عمرو يوسف رسالة شكر للنائب والفنان ياسر جلال بعد دعوته لحضور جلسة بمجلس الشيوخ لمناقشة ملف «حق الأداء العلني»، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشر عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» منشورًا قال فيه: "كل الشكر لمعالي النائب الفنان والأخ العزيز ياسر جلال على الدعوة الكريمة لحضور جلسة بمجلس الشيوخ لمناقشة حق الأداء العلني، بحضور نخبه من زملائى الفنانين".

وتابع:  “كما أتوجه بالشكر للمستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، على اهتمامهم بهذا الملف الذي طال انتظاره”.

واختتم: “كل الشكر والتقدير على الدعوة وإتاحة الفرصة لمناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ”.

حق الأداء العلني 

وشهد مجلس الشيوخ، أمس، اجتماعًا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة المقترح الذي تقدم به النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني، باعتباره من الحقوق المرتبطة بحقوق المؤلف وفناني الأداء، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وخلال الاجتماع، رحّب المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، بالفنانين المشاركين، ناقلًا تحيات المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، باعتباره أحد أبرز أدوات القوة الناعمة.

وتناول الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وسبل حماية الحقوق المالية للفنانين الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر القنوات المختلفة والمنصات الرقمية.

وشارك في الجلسة عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وميرفت أمين وغادة عادل ويوسف الشريف وباسم سمرة وخالد سليم وعمرو يوسف وشيكو ومحمود حميدة وهشام ماجد وحمادة هلال وعمرو سعد، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

ويأتي المقترح الذي تقدم به ياسر جلال في إطار المطالبة بضمان حصول فناني الأداء، من ممثلين ومطربين وعازفين، على حقوقهم المالية المستحقة عند إعادة استخدام أعمالهم أو بثها عبر الوسائط المختلفة.

