بورسعيد.. جهود مكثفة لجمع الكلاب الضالة من الشوارع وايداعها بالشلاتر المخصصة

تواصل محافظة بورسعيد جهودها المكثفة للتعامل مع الكلاب وجمعهم بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، حول أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية للتعامل مع هذا الملف وفق آليات علمية وإنسانية مستدامة،

رعاية إنسانية و غذائية و بيطرية كاملة للكلاب داخل الشلاتر

وتشهد المحافظة تنفيذ حملات مستمرة لجمع الكلاب من الشوارع والمناطق السكنية بمختلف الأحياء، وذلك من خلال فرق العمل المختصة وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، حيث يتم نقلها وإيداعها بالشلاتر المخصصة والمجهزة لذلك، مع توفير الرعاية اللازمة لها وفق الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على استمرار وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع هذا الملف الحيوي، مشدداً على أهمية رفع معدلات الأداء والتنسيق الدائم بين جميع الجهات المختصة لضمان تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على احتواء أي مناطق تشهد تزايداً في أعداد الكلاب الضالة

وأشار المحافظ إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق الحماية اللازمة للمواطنين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية المحتملة، مع تطبيق حلول علمية ومستدامة تسهم في السيطرة على الظاهرة بصورة فعالة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الملف.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في متابعة الموقف ميدانياً على مدار الساعة، مع تكثيف أعمال الرصد والاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة