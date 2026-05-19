قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي
ترامب: يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
مقــتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في سان دييجو الأمريكية.. وترامب: أمر مروع
أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شبعة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة
مفاوضات ثلاثية.. الولايات المتحدة تسعى لتواجد قواتها بشكل دائم في جرينلاند
دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج في الأيام المباركة
مشاجرة مفتعلة.. الداخلية تفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب أمام المترو
الترند جنن الناس.. مدحت شلبي يعلق على أزمة الصعايدة مع فيلم أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، عن ترحيبه بـ"تطور إيجابي للغاية" في مسار المحادثات مع إيران، مؤكداً أن هذا المعطى السياسي الجديد هو ما أقنعه رسمياً بإرجاء الهجوم العسكري الذي كان مخططاً له ضد طهران.


وبحسب أكسيوس، أوضح ترمب أنه أطلع "تل أبيب" على قرار الإرجاء الوجيز، معبراً عن أمله في أن يكون هذا التأجيل هو الأخير في حال تحقيق أهداف القنوات الدبلوماسية ميدانياً.

و من جانبه، كشف الرئيس الأمريكي خلال فعالية جرت في البيت الأبيض، أن حلفاءه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أطراف أخرى، هم من أبلغوه بأنهم "قريبون جداً من إبرام اتفاق حاسم"، وطلبوا منه تأجيل الضربة لمدة 2 أو 3 أيام لاعتقادهم بجاهزية الصفقة.

من جهة أخرى، جدد ترمب تأكيده على أن الهدف الرئيس لواشنطن هو ضمان عدم حيازة إيران للأسلحة النووية، مصرحاً: "إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنعها من امتلاك السلاح النووي فسنكون راضين بذلك"، مستطرداً بحذر دبلوماسي: "إنه تطور إيجابي للغاية، ولكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا".

دونالد ترمب إيران المحادثات الهجوم العسكري طهران تل أبيب البيت الأبيض منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر.. أطعمة ومشروبات في منزلك تصيب الأطفال بالسرطان

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمتاحف بفعاليات إبداعية للأطفال

صورة أرشيفية

من رحلة الضياع إلى التعافي.. برنامج جديد يوفر العلاج المجاني لمدمني الشوارع

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد