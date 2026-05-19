محافظ بورسعيد: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي خلال عيد الأضحى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد قرارا برفع حالة الطوارئ واليقظة التامة بكافة الأجهزة التنفيذية لمنع استغلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في ارتكاب أي مخالفات، وحفاظاً على مقدرات الدولة وحق الأجيال القادمة.

تكثيف حملات الإزالة

وأصدر محافظ بورسعيد التوجيهات الصارمة بتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على مدار ٢٤ ساعة لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بالبناء المخالف أو التبوير، والتعامل معها بالإزالة الفورية قبل تفاقمها.

وكما وجه محافظ بورسعيد بتفعيل المحاضر الفورية للمتعدين وإحالتهم للجهات القانونية المختصة، وتطبيق أقصى العقوبات لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم السماح مطلقاً بعودة التعديات التي تمت إزالتها، مع تحميل رؤساء الأحياء وجهات الولاية المسئولية الكاملة في المتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعدٍ جديد.

وتُحذر محافظة بورسعيد كافة المخالفين بأن الأجهزة التنفيذية والأمنية تقف بالمرصاد لإجهاض أي محاولة لاستغلال أيام العيد للتعدي على أملاك الدولة، ولن يتم التهاون في إرساء هيبة الدولة وسيادة القانون.