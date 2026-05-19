ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان

أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة المعشوق قرب مدينة صور جنوبي لبنان، يطالبهم فيه بإخلاء مبان محددة ومحيطها فورا.

وذكر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا لسكان المعشوق".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم".

وأوضح البيان: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فحرصا على سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر، والبقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".