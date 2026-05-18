فن وثقافة

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

تقى الجيزاوي

طرحت روتانا أغنية جديدة للمطربة العراقية عفراء سلطان وتحمل اسم "لو تعرف" باللهجة المصرية وهى من كلمات وألحان خالد جمال وتوزيع أحمد النص، واشرف عام سعيد امام ومنتج فني وليد قنديل وإنتاج روتانا .


 

وتقول كلمات الأغنية : لو تعرف بس غلاوتك عندي وأنك قاعد جوه في قلبي واني بحبك مش بإرادتي وان انا روحي متعلقة بيك، خليك قدام عيني طمني دايما تبقى قريب مني دنتا أكتر حد فهمني فامتبعدش الله يخليك، وجودك جنبي أكتر شئ بيبسطني معايا لما كل الدنيا خذلتني عليك، لو اميل تقويني وتسندني والدار امان طول مانت موجود محاوطني، الدنيا في كفة وانت في كفة، أول حب وأول لهفه انت وبس انا بيك بستكفى انت في كوم والدنيا في كوم .

أغنية لو تعرف

وتعد أغنية لو تعرف الثانية مع روتانا وذلك بعد نجاح أول أغانيها بعنوان "النجوم أقرب" وكانت باللهجة العراقية، وهي من كلمات حسن الغضبان وألحان بنت الكويت وتوزيع أحمد المهندس، وإشراف عام سعيد إمام.


وتقول كلمات الأغنية: تدري النجوم أقرب الك ماارجع اني اذتيني وما تستحق شي من حناني، انت بحياتي للاسف غلطة حسبتك يوم اسود اني اعترف يوم العرفتك، سلملي ع الحنية ميت غرامك بية اعذرني والعشرة انتهت ما ابچي، اظل يوميا  انسى الغرام وحبنا صار العشگ يوجعنا ما ينفع نرد لبعض، قصتنا خلصت احنا  تدري النجوم اقرب  ماارجع ان، لا تعتذر وابعد خلص مااريد اشوفك اتمنى اظل يمك جنت هسه ارد اعوفك  مو انت مختار البعد شو هسه راجع؟ الكلبي ما يرجع شخص من عنده طالع، لا تحجي ما راح اسمع من وين ماجيت ارجع دمعه، انت طاحت والدمع شيرجعه لمن يطلع ما مستعد اتقبلك، وانسى الجرح وارجعلك بكل عمري ما باچي لشخص  لا بعدك ولا قبلك تدري النجوم اقرب الك ماارجع اني.

الجدير بالذكر أن عفراء سلطان مغنية عراقية شابة تميزت بموهبتها الواعدة إثر فوزها بلقب محبوبة العراق في الموسم الثاني من برنامج عراق آيدول عام 2022. وتقدم عفراء الغناء الشبابي الممزوج بنكهة طربية، حيث اكتسبت محبة الجمهور من خلال أداء أغاني بمختلف اللهجات.

