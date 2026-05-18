الداخلية : ضبط 11 طن زيت طعام مجهول المصدر في الشرقية و2628 زجاجة مغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية لتعبئة زيت الطعام، وبداخله (11 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات "مجهولة المصدر" وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى "الإنتاج والصلاحية".

كما تم ضبط 2628 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منج نهائى" – 15 ألف عبوة فارغة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.