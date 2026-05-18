لو وحشتك.. أحمد زعيم يروج لأغنيته الجديد ببوستر وتيزر

روج المطرب والملحن أحمد زعيم لأحدث أعماله الغنائية تحت عنوان "لو وحشتك" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام". . طرح زعيم تيزر وبوستر الأغنية بطريقة جديدة ومختلفة، وكتب على البوستر كلمات الأغنية، وغلب على الاثنين حالة من الغموض.

أثار البوستر والتيزر اهتمام عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وتفاعلوا معهما وقاموا بكتابة التعليقات الإيجابية، والتي من بينها "هتكسر الدنيا يا زعيم".. و"دايما ناجح ومؤثر باحساسك مبروووك".. و "يا جمالك يا زعيييم ".. وغيرها من التعليقــات.

أغنية " لو وحشتك " كلمات لؤي الجوهري،وغناء وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وسيتم طرحها السبت المقبل، وهي أغنية رومانسية على طريقة الموسيقى اللاتينية.

الجدير بالذكر ان أحمد زعيم طرح أيضا الشهر الماضي أغنية بعنوان “وبدعي عليك”، وهي من استايل الأغانى المقسوم الشرقى التقليدى.

الأغنيه كلمات هانى فؤاد، والحان وغناء احمد زعيم، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكس وماستر امير محروس، ومن اخراج أحمد جوهر، وتواصل الأغنية النجاح على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، كما قدم من اسبوعين مفاجأة فنية وأعاد غناء أيقونة التسعينيات أغنية “يارايح وين مسافر”، مرة أخرى بشكل جديد.

ومن المعروف أن أغنية “يارايح وين مسافر”، غناها المطرب الجزائري العالمي رشيد طه، في عام 1998 وتم تصويرها بفرنسا، ونجحت نجاحا كبيرا واحتلت -وقتها – المرتبة الأولى في عدد كبير من بورصات ومنافسات سوق الكاسيت في العديد من الدول العربية، وأيضا بعض الدول الأوربية ومن بينها فرنسا.، إلا أنها في الأصل هي أغنية المطرب الجزائري الراحل دحمان الحراشي، الذي اشتهر بأداء اللون الشعبي، الذى حمل أيضا لواء القضية الجزائرية ومشاكل النزوح والهجرة إلى فرنسا، وكانت الأغنية في الحقيقة موجهة إلى صديق الحراشي.. كما سيقدم زعيم مفاجأة وهي دويتو يجمع لأول مرة المطربة الشعبية رحمة محسن والمطرب التونسي نوردو في فيلم "اذ ما"، وايضا سيقدم أغنيتين جديدة من ألحانه مع النجمة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد.