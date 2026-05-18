رئيس التحرير
طه جبريل
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس

محمد غالي

يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب مختلف المحافظات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من الثلاثاء 19 مايو 2026 وحتى السبت 23 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال النهار على معظم المناطق، على أن تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا خلال فترات الليل.

كما أشارت إلى استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الحارة، مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيا في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

انخفاض تدريجي في الحرارة بدءا من الأربعاء

وأكدت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد اعتبارا من الأربعاء 20 مايو انخفاضا تدريجيا وملحوظا نسبيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بفارق يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية.

نصائح مهمة خلال موجة الحر

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل.

درجات الحرارة المتوقعة


الثلاثاء 19 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 20
السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 18
شمال الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 25
جنوب الصعيد: العظمى 46 – الصغرى 29
الأربعاء 20 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 17
شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 19
جنوب الصعيد: العظمى 44 – الصغرى 27
الخميس 21 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 17
شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 22
الجمعة 22 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21
السبت 23 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 17
السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21
 

