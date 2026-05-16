الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا خلال ساعات الليل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت "الهيئة" في بيان لها، إن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 28 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 39 درجة للعظمى و25 للصغرى.


الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

أضافت "الأرصاد" أن البلاد تتأثر بشبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وحذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت
لفتت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

