الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فاروق فلوكس: لم أعتزل الفن .. والأعمال الوطنية الأقرب إلى قلبي | خاص

الفنان فاروق فلوكس
أوركيد سامي

أكد الفنان فاروق فلوكس أنه لم يعتزل الفن كما تردد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه ما زال يمتلك الشغف والرغبة في تقديم أعمال فنية جديدة تليق بتاريخه الفني الطويل، خاصة الأدوار التي تحمل قيمة إنسانية واجتماعية. 

وقال فاروق فلوكس، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه يتمنى العودة إلى الشاشة من خلال شخصية الأب أو الجد داخل عمل فني يحمل رسالة مهمة، موضحًا أن هذه الأدوار أصبحت قريبة جدًا من روحه وتعبر عن المرحلة العمرية والخبرة التي وصل إليها.

وأضاف: “أنا لم أعتزل الفن، لكنني أنتظر العمل المناسب الذي يضيف لي ويحترم تاريخي الفني، وأتمنى تقديم دور أب أو جد في عمل محترم يحمل قيمة للجمهور”.

وأشار إلى أن الأعمال الوطنية تحتل مكانة خاصة في قلبه، مؤكدًا أنه يحب تقديم الأعمال التي تتحدث عن حب الوطن والانتماء، قائلاً: “أنا وطني جدًا، وأحب الأعمال الوطنية لأنها تعيش مع الناس وتبقى في الذاكرة”.

وأوضح فاروق فلوكس أن الفن الحقيقي يجب أن يحمل رسالة هادفة، سواء كانت اجتماعية أو وطنية أو إنسانية، لافتًا إلى أن الجمهور دائمًا يتذكر الأعمال الصادقة التي تمس مشاعره وتعبر عنه.

كما تحدث عن علاقته بالجمهور، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب محبة الناس له وحرصهم الدائم على السؤال عنه، وهو ما يعتبره أكبر تكريم لأي فنان بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء الفني.

ويُعد فاروق فلوكس واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي، بفضل أسلوبه المميز وحضوره الفني المختلف.

وعلى مدار مشواره الفني، نجح فاروق فلوكس في تقديم شخصيات متعددة جمعت بين الكوميديا والدراما، واستطاع أن يكون واحدًا من الوجوه الفنية المحببة لدى المشاهدين، خاصة من خلال الأدوار التي اتسمت بخفة الظل والطابع الإنساني.

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
