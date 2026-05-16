الداخلية السعودية تتخذ إجراءً عاجلاً يخص الحجاج.. ما الجديد؟

أصدرت وزارة الداخلية السعودية دليلًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ بأمان ويسر وطمأنينة.

وقدم الدليل عدة نصائح للحجاج منها تجنب أوقات الذروة ومواقع الزحام أثناء الطواف

وذكرت وزارة الداخلية السعودية بأن الدليل يحتوي على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.

ويستعرض الدليل أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته، وإرشادات استخدام المركبات في نقل الحجاج، والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود التي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الطواف والسعي وعند رمي الجمرات خلال مراحل أداء الفريضة كافة.

ويضم الدليل عددًا من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة، والتعريف بأنظمة وتعليمات أداء الحج (لا حج بلا تصريح) والعقوبات المقررة على مخالفيها.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأوضح الدليل طريقة الحصول على تصريح بالحج، إلى جانب عدد من التعليمات الواجب على الحاج مراعاتها ومنها التأكد من حمل تصريح الحج قبل التوجه إلى مكة المكرمة، وإبراز تصريح الحج لرجال الأمن على مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، والتحذير من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج وتوضيح العقوبات التي تفرض على مخالفي هذه الأنظمة.

واستعرض الدليل إرشادات السلامة بالمسجد الحرام وساحاته والمشاعر المقدسة، وأبرزها ضرورة اتباع الإرشادات للوصول إلى الطواف والسعي والصلوات، واستخدام الأدوار العلوية لأداء المناسك في أوقات الذروة والزحام، وتوعية الحجاج بأن صحن المطاف مخصص للطائفين فقط، وأن هناك مواقع مخصصة لصلاة النساء.

وقدم الدليل عدة نصائح لضيوف الرحمن منها تجنب أوقات الذروة ومواقع الزحام أثناء الطواف، علمًا بأن جميع الأدوار متاحة للطواف، وعدم التدافع أو عكس حركة السير أو القدوم في مجموعات كبيرة واتباع تعليمات رجال الأمن الموجودين لخدمتهم، والتوجه إلى الأدوار العلوية بواسطة السلالم الكهربائية عند الازدحام.