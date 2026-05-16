إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيهزم اتحاد العاصمة ويفوز بالكونفدرالية

طالب إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، بضرورة ضغط الفريق الأبيض على الفريق الجزائري من بداية اللقاء مشددا على أن تسجيل هدف مبكر سيسهل اللقاء بالنسبة للقلعة البيضاء.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قادر على تقديم مباراة مميزة والفوز بالكونفدرالية والجماهير ستكون عامل كبير في التتويج باللقب ومعتمد جمال عليه دور كبير في تجهيز اللاعبين".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك الضغط من الدقيقة الأولى لتسجيل هدف مبكر، واتحاد العاصمة سيلعب على غلق المساحات لذلك يجب أن يكون هناك حلول من الجهاز الفني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.