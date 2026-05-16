مواعيد مباريات اليوم السبت16-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

يشهد اليوم السبت 16 مايو 2026، مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى عدد من المباريات المرتقبة، أبرزها مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب لقاء الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تتواصل منافسات البطولة الإنجليزية العريقة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين الساعيين لحصد اللقب.

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

يخوض الزمالك مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة القارية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري ضخم لرؤية بطل النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

دوري أبطال آسيا الثاني

يلتقي النصر مع جامبا أوساكا الياباني في مواجهة قوية تقام عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ضمن منافسات البطولة الآسيوية، حيث يسعى الفريق السعودي لمواصلة مشواره نحو التتويج.

الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي عدة مباريات قوية، إذ يلتقي الأخدود مع الخليج في الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً، وفي التوقيت نفسه يواجه الهلال فريق نيوم، بينما يستضيف الأهلي نظيره الخلود عند الساعة التاسعة مساءً.

الدوري الألماني

تقام اليوم الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الألماني، حيث تنطلق جميع المباريات في توقيت واحد عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتشهد مواجهات قوية أبرزها لقاء بايرن ميونخ أمام كولن، وباير ليفركوزن ضد هامبورج، إضافة إلى مواجهة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند، إلى جانب عدة مباريات أخرى قد تحسم المراكز الأوروبية ومصير الفرق المهددة بالهبوط