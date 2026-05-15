قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يحسم اللقب؟ مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للثلاثي الكبار في الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

وصلت منافسات دوري نايل إلى محطتها الأخيرة مع ختام الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة البطل، في موسم استثنائي شهد منافسة قوية حتى اللحظات الحاسمة وسط تقارب كبير في النقاط بين الفرق المتصارعة على اللقب.

مواعيد الجولة الأخيرة الحاسمة

تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 20 مايو في تمام الساعة 8 مساء حيث يلتقي بيراميدز مع سموحة والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بينما يصطدم المصري بالأهلي في قمة مرتقبة قد تحسم شكل البطولة.

ترتيب الدوري قبل الحسم

1- الزمالك: 53 نقطة

2- بيراميدز: 51 نقطة

3- الأهلي: 50 نقطة

4- سيراميكا: 44 نقطة

5- المصري: 40 نقطة

6- إنبي: 36 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة

الزمالك يقترب من التتويج

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة بأفضلية واضحة، حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميا دون انتظار نتائج المنافسين.

بيراميدز والأهلي في انتظار الهدايا

في المقابل، يترقب بيراميدز والأهلي أي تعثر للزمالك من أجل الإبقاء على آمال التتويج بشرط تحقيق الفوز في مباراتيهما أمام سموحة والمصري.

سيراميكا كلمة السر في حسم البطولة

وتبقى مواجهة سيراميكا والزمالك العامل الأهم في تحديد بطل الدوري إذ يمكن أن تقلب النتيجة موازين الصدارة وتفتح الباب أمام بيراميدز أو الأهلي حال حدوث أي تعثر للفريق الأبيض.

سيناريوهات معقدة حتى النهاية

في حال فوز سيراميكا على الزمالك سيمنح ذلك بيراميدز فرصة ذهبية للتتويج بشرط الفوز على سموحة بينما قد يدخل الأهلي على خط المنافسة في حال تعثر الجميع، ليظل اللقب معلقًا حتى صافرة النهاية.

دوري نايل الزمالك بيراميدز ترتيب الدوري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

رئيسة معهد السلام: بكين تمتلك دورا محوريا في تهدئة أزمة مضيق هرمز

الصين

ماذا تريد الصين بشكل مباشر من الولايات المتحدة بشأن ملف تايوان؟.. تفاصيل

مضيق هرمز

خبير عسكري: السيطرة على مضيق هرمز أصبح جزءا من الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وطهران

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد