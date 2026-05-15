من يحسم اللقب؟ مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للثلاثي الكبار في الدوري المصري

وصلت منافسات دوري نايل إلى محطتها الأخيرة مع ختام الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة البطل، في موسم استثنائي شهد منافسة قوية حتى اللحظات الحاسمة وسط تقارب كبير في النقاط بين الفرق المتصارعة على اللقب.

مواعيد الجولة الأخيرة الحاسمة

تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 20 مايو في تمام الساعة 8 مساء حيث يلتقي بيراميدز مع سموحة والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بينما يصطدم المصري بالأهلي في قمة مرتقبة قد تحسم شكل البطولة.

ترتيب الدوري قبل الحسم

1- الزمالك: 53 نقطة

2- بيراميدز: 51 نقطة

3- الأهلي: 50 نقطة

4- سيراميكا: 44 نقطة

5- المصري: 40 نقطة

6- إنبي: 36 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة

الزمالك يقترب من التتويج

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة بأفضلية واضحة، حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميا دون انتظار نتائج المنافسين.

بيراميدز والأهلي في انتظار الهدايا

في المقابل، يترقب بيراميدز والأهلي أي تعثر للزمالك من أجل الإبقاء على آمال التتويج بشرط تحقيق الفوز في مباراتيهما أمام سموحة والمصري.

سيراميكا كلمة السر في حسم البطولة

وتبقى مواجهة سيراميكا والزمالك العامل الأهم في تحديد بطل الدوري إذ يمكن أن تقلب النتيجة موازين الصدارة وتفتح الباب أمام بيراميدز أو الأهلي حال حدوث أي تعثر للفريق الأبيض.

سيناريوهات معقدة حتى النهاية

في حال فوز سيراميكا على الزمالك سيمنح ذلك بيراميدز فرصة ذهبية للتتويج بشرط الفوز على سموحة بينما قد يدخل الأهلي على خط المنافسة في حال تعثر الجميع، ليظل اللقب معلقًا حتى صافرة النهاية.