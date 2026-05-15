78 عاما على النكبة.. كيف كانت فلسطين في 15 مايو 1948 ؟

تحل اليوم 15 مايو 1948 ذكرى النكبة الفلسطينية، التي أعلن فيها قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض العربية، بعد أعوام من المجازر الوحشية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق المدنيين العزل في أغلب المناطق في محاولة لإرهابهم وإجبارهم على ترك الأرض.

نكبة فلسطين

وأحيا الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التي مر عليها 78 عاما في عدد من المناطق بالداخل إلى جانب بعض الدول الأخرى، آملين العودة إلى ما قبل هذا التاريخ المفصلي في تاريخ فلسطين والأمة العربية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن فلسطين في 15 مايو 1948 كانت تعدادها 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأوضح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن نكبة 48 تسببت في تشريد 957 ألف فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.

وسيطر الاحتلال على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

مجازر إسرائيلية ضد الفلسطينيين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن العصابات الصهيونية شنت عملية تطهير تجسدت في ارتكاب أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني.

وما أشبه اليوم بالبارحة، حيث يمارس جيش الاحتلال نفس الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والتي جرت خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأما عن تعداد الفلسطينيين حاليا، أكد الجهاز المركزي للإحصاء، وصوله إلى 5.56 مليون فلسطيني نهاية عام 2025، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية.

وأوضح أن قطاع غزة شهد انخفاضًا حادا وغير مسبوق في عدد السكان بلغ حوالي 254 ألف نسمة، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 10.6% مقارنةً بالتقديرات السكانية قبل العدوان.

ويبلغ عدد سكان غزة حالياً 2.13 مليون نسمة، ما يعكس ما وصفه "الإحصاء" بأنه نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين حول العالم، 15.49 مليون بنهاية عام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (8.82 مليون؛ منهم 6.82 مليون في الدول العربية)، فيما يقيم نحو 1.86 مليون نسمة في أراضي عام 1948.

مساحة فلسطين التاريخية

وتبلغ مساحة أرض فلسطين التاريخية وفقا لقرار التقسيم الصادر في في ١٩٤٧ ٦٫٠٢٠ كم٢ منها ٥٫٦٥٥ كم٢ في الضفة الغربية و٣٦٥ كم٢ في قطاع غزة.

وتمثل هذه المساحة ٢٢٪ من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية قبل زرع الكيان في أرض العرب، والتي تبلغ حوالي ٢٧ كم.