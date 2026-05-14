في الذكرى 78 للنكبة.. الجامعة العربية تؤكد ضرورة رفع الظُلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني

 أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة رفع الظُلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلّة منذ عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُفضي إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق حلّ الدولتين ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة)في الذكرى الثامنة والسبعين (78) لنكبة الشعب الفلسطيني.

وذكرت الامانة العامة أن الخامس عشر من شهر مايو 2026 يوافق الذكرى الثامنة والسبعين (78) لنكبة الشعب الفلسطيني لسنة 1948، وهو اليوم الذي شَهِد نشأة إسرائيل، القوّة القائمة بالاحتلال، وارتكبت جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان أدّت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، وتهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني من قراهم ومدنهم، وحرمانه من مُمارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها بالقوّة والترهيب، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تُقرّها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت الجامعة أن هذه الذكرى الأليمة تمثل جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني وظُلماً تاريخياً تتجددُ فصولُه وتأتي هذا العام مع استمرار حرب الإبادة المُمنهجة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجَعلِه مكانا غير قابل للعيش، وتصاعُد العدوان والانتهاكات في الضفة الغربية المُحتلّة بما فيها القدس الشرقية، وتدنيس المُقدّسات الإسلامية والمسيحية.

ولفتت إلى أن إسرائيل، القوّة القائمة بالاحتلال، تواصل تنفيذ مُخططات الضمّ والاستيطان والتهجير القسري وتهويد مدينة القدس الشريف واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه واعتداءات المستوطنين المُتطرّفين، بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على موارد ومُمتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلّة، بالإضافة لإقرار "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي قانون عُنصري جائر يُمكّن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، ليُضَمّ إلى سجلّ جرائم الاحتلال والتي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ذكرى "النكبة" تحيّةَ إجلال واعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني على نضاله العادل والمشروع من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية، وصموده وإرادته الصلبة وتشبّثه بأرضه ووطنه وتضحياته، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تضافُر جهود المُجتمع الدولي، من دول ومُنظمات دولية، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وإزالة آثاره بالكامل ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقتٍ مُمكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

وشددت على الدور الحيوي الذي تضّطلع به وكالة الأمم المُتحدّة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها المُستدام بعيداً عن أيّة محاولات للتسييس والاستهداف.

