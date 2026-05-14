محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح: “نجتمع اليوم في لحظة تاريخية في تاريخ القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح يأتي في ظل المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأكد على احترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن هناك 272 ألف شهيد ومصاب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر 85% من قطاع غزة، كما أنه حاول تهجير سكان غزة إلى دول في شرق آسيا، داعيا إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة.

وحذر عباس، من التوسع الإسرائيلي في أراضينا، متابعا أن ما حدث في قطاع غزة يمثل أكبر كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، وأنه يجب محاسبة حكومة الاحتلال وتطبيق القانون الدولي عليها.



