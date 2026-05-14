الغرفة التجارية بالإسماعيلية تهنئ مصر برئاسة المؤتمر العام للإيسيسكو للمرة الثانية

أعرب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة السيد أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة اختيارها بالإجماع رئيسًا للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو للمرة الثانية، في إنجاز جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك.

وأكد المجلس أن هذا الاختيار المستحق يجسد الثقة الدولية الكبيرة في القيادة المصرية، ويؤكد استمرار الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم قضايا التنمية والثقافة والعلوم.

كما هنأ مجلس الإدارة الدكتور سالم المالك بمناسبة إعادة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة الإيسيسكو، تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم قضايا التنمية والتقدم في العالم الإسلامي.

واختتم المجلس بيانه متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لمصر وقيادتها في مختلف المحافل الدولية، واستمرار مسيرة الإنجازات التي تعزز من مكانتها عالميًا.