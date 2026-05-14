أزمة في المحلة.. تفاصيل إستقالة المدير الرياضي ورحيل علاء عبدالعال

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي غزل المحلة تفاصيل أزمة جديدة داخل قلعة زعيم الفلاحين عقب الخسارة أمام نادي زد مساء أمس في الدوري الممتاز.

وذكرت المصادر أن المدير الرياضي بنادي غزل المحلة شريف الخشاب تقدم بإستقالته بعدما نما إلي علمه دخول إدارة قلعة زعيم الفلاحين برئاسة المهندس وليد خليل في مفاوضات مع حمزة الجمل لتولي المهمة خلفا لعلاء عبدالعال المدرب الحالي.

وشددت على أن شريف الخشاب رفض رحيل علاء عبدالعال من تدريب غزل المحلة عقب الخسارة أمام زد في الدوري الممتاز وتمسك ببقائه فى ظل ضيق الوقت لاسيما وأن الفريق يمر بحالة حرجة ويواجه شبح الهبوط حال عدم التعثر فى المباريات الثلاث المتبقية من عمر مجموعة الهبوط فى المسابقة المحلية.

أشار إلي أن محاولات مضنية من جانب إدارة نادي غزل المحلة للإبقاء على خدمات شريف الخشاب في منصب المدير الرياضي فى ظل تمسك الأخير ببقاء علاء عبدالعال في منصبه.

حقق فريق زد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

واستضاف زد نظيره غزل المحلة ضمن الجولة العاشرة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري “دوري نايل”.

أحرز محمد إسلام أرموشة هدف تقدم غزل المحلة في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها محمد إسلام أرموشة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ونجح أحمد عاطف في إحراز هدف تعادل زد في الدقية 34 بعد تمريرة طولية من عبد الله بكري وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى.

وسجل أحمد شوشوة هدف تقدم المحلة في الدقيقة 54 قبل أن يعود مجددا أحمد عاطف ويحرز هدف تعادل زد في الدقيقة 59 بعد تمريرة من عبد الرحمن عماد وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى انهاه بتسديدة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 90+4 أحرز رأفت خليل هدف تفوق زد بعد تستدية خادعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 46 نقطة، بينما رتواجد غزل المحلة في المركز التاسع في ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة.