غزل المحلة ينفي التفاوض مع أجهزة فنية.. ويؤكد ثقته في علاء عبدالعال

نفي نادي غزل المحلة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات مع أي أجهزة فنية لتولي القيادة الفنية للفريق الأول.

وأكد المجلس ثقته الكاملة في علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، ودعمها الكامل لهم خلال المرحلة الحالية.

كما أكدت إدارة النادي أن ما يتم تداوله في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهات الهامة المقبلة، في ظل سعي الجميع داخل النادي للتركيز الكامل ودعم الفريق في منافسات البقاء.

وتهيب شركة غزل المحلة لكرة القدم بوسائل الإعلام تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن النادي.