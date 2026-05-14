خلال اليوم العالمي للتمريض.. تكريم نماذج مشرفة من الإسكندرية

يتقدم الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتهنئة لادارة التمريض بالمديرية، حيث شهدت احتفالية اليوم العالمي للتمريض، التي نظّمتها النقابة العامة لتمريض مصر، تكريم عدد من قيادات وكوادر التمريض بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المصري.

تكريم ممرضات الإسكندرية

وتم خلال الاحتفالية، تكريم عفاف محمد فهمي مدير ادارة التمريض بالمديرية، تقديرًا لمسيرتها المهنية المشرفة ودورها البارز في دعم وتطوير منظومة التمريض بمحافظة الإسكندرية.

كما شمل التكريم عددًا من الكوادر التمريضية المتميزة، تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة في تقديم الرعاية الصحية، وهم:

▪️ ميس فتحية السيد شحاتة – طب أسرة المندرة

▪️ ميس رابعه محمد رمضان – طب أسرة سيدي بشر

▪️ ميس مروة عبدالفضيل ضاحي – مستشفى العامرية

▪️ ميس نهى عبدالسميع مصطفى – مستشفى رأس التين

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، عن خالص تقديره وفخره بما تقدمه الفرق التمريضية من جهود مخلصة وعطاء متواصل، مؤكدًا أن التمريض يمثل ركيزة أساسية في نجاح المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية.