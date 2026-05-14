ضبط نصف طن من الوجبات السريعة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط نحو نصف طن من الوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكبرة بمركز أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول سلع غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بالضوابط التموينية والصحية وضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار.

وقال اللواء محمد علوان إن حملة مشتركة استهدفت المدينة الصناعية بمنطقة بني غالب التابعة لمركز أسيوط، بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بكميات كبيرة من الوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي يقارب نصف طن.

وشارك في الحملة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، إلى جانب الدكتور إسلام محمود عبدالسلام ممثل مديرية الطب البيطري، والدكتورة آلاء إبراهيم سيد ممثلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والغذائية بمختلف أنحاء المحافظة للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومنع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تمس حقوق المستهلكين.

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى المبرة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضين فنيين بكلية التربية النوعية

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام: (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.