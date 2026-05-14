قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن من الوجبات السريعة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

ضبط نصف طن من الوجبات السريعة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط
ضبط نصف طن من الوجبات السريعة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط نحو نصف طن من الوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكبرة بمركز أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول سلع غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بالضوابط التموينية والصحية وضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار.

وقال اللواء محمد علوان إن حملة مشتركة استهدفت المدينة الصناعية بمنطقة بني غالب التابعة لمركز أسيوط، بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بكميات كبيرة من الوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي يقارب نصف طن.

وشارك في الحملة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، إلى جانب الدكتور إسلام محمود عبدالسلام ممثل مديرية الطب البيطري، والدكتورة آلاء إبراهيم سيد ممثلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والغذائية بمختلف أنحاء المحافظة للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومنع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تمس حقوق المستهلكين.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام: (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط الوجبات سريعة التحضير اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مركز أسيوط الحملات التموينية مديرية التموين الأسواق والمنشآت الغذائية ضبط المخالفات التلاعب في الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

طاجن الخضار

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد