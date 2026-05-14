وزيرة الإسكان تُصدر 9 قرارات إزالة تعديات بالعبور الجديدة والساحل الشمالي الغربي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية مدينة العبور الجديدة، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتةً إلى أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن في هذا الشأن.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة العبور الجديدة، تمثلت في إقامة مبانٍ وزراعات مهملة وغير منتظمة، وذلك دون تراخيص أو سند قانوني.

كما تضمنت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ بحري وقبلي طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار، إلى جانب زيادة النسبة البنائية لشاليه بإحدى القرى السياحية، الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.