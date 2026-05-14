مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة

علق دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا على مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ويقع منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مع مصر، بلجيكا وإيران.

وقال مدرب منتخب نيوزيلندا، في تصريحات عقب إعلان قائمة فريقه، إنهم يعلمون أن مباريات كأس العالم 2026 ستكون صعبة.

وأضاف أنهم الفريق الأقل تصنيفًا في البطولة بأكملها، مقارنة بمصر وإيران وبلجيكا، واصفا إياهم بـ«فرق قوية، ممتازة وذات تصنيف عالٍ».

وتابع بأنهم يريدون الفوز في كل مباراة في كأس العالم 2026، من أجل التأهل من المجموعة، موضحا أنهم يعلمون أن ذلك سيحدث إذا قدموا ​​أفضل ما لديهم.

وأكد أنهم أثبتوا في أفضل حالاتهم قدرتهم على منافسة فرق ذات تصنيف أعلى، وذلك على مدار العامين الماضيين. واختتم قائلا: «إنه تحدٍ، لكننا جميعا متحمسون لخوض هذه المباريات، وأعتقد أننا سنكون مفاجأة حقيقية للبعض».