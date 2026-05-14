قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكرم محافظ كفر الشيخ خلال احتفالية المليون رخصة دولية| صور
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
مواصفات القلب المتضرع إلى الله.. علي جمعة يوضحها
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط
ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين
اعرف هتدفع كام .. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بعد الزيادة
محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها
تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية
أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة
7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة

كاس العالم
كاس العالم
ياسمين تيسير

علق دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا على مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة. 

ويقع منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مع مصر، بلجيكا وإيران.

وقال مدرب منتخب نيوزيلندا، في تصريحات عقب إعلان قائمة فريقه، إنهم يعلمون أن مباريات كأس العالم 2026 ستكون صعبة. 

وأضاف أنهم الفريق الأقل تصنيفًا في البطولة بأكملها، مقارنة بمصر وإيران وبلجيكا، واصفا إياهم بـ«فرق قوية، ممتازة وذات تصنيف عالٍ».

 وتابع بأنهم يريدون الفوز في كل مباراة في كأس العالم 2026، من أجل التأهل من المجموعة، موضحا أنهم يعلمون أن ذلك سيحدث إذا قدموا ​​أفضل ما لديهم. 

وأكد أنهم أثبتوا في أفضل حالاتهم قدرتهم على منافسة فرق ذات تصنيف أعلى، وذلك على مدار العامين الماضيين. واختتم قائلا: «إنه تحدٍ، لكننا جميعا متحمسون لخوض هذه المباريات، وأعتقد أننا سنكون مفاجأة حقيقية للبعض».

نيوزيلندا كاس العالم امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود بملف إعمار غزة

مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود في ملف إعمار غزة

إنا لله وإنا إليه راجعون

موقع «صدى البلد» ينعى والد الزميل أحمد أبو شوشة

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد