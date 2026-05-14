الزمالك على أعتاب المجد.. 7 أرقام تاريخية تنتظر الأبيض أمام اتحاد العاصمة

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بحثا عن قلب الطاولة والتتويج باللقب القاري، بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بفارق هدفين مثل 2-0 أو 3-1 من أجل حصد اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن القلعة البيضاء، في مباراة تحمل طابعا تاريخبا للفريق ومدربه ولاعبيه.

الزمالك يطارد اللقب الثالث

يدخل الزمالك المباراة بطموح التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه ليواصل تربعه على عرش الأندية المصرية الأكثر تتويجا بالبطولة.

كما أن الفوز باللقب سيجعل الفريق الأبيض يتساوى مع نهضة بركان والصفاقسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة بنظامها الحالي منذ عام 2004 برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

معتمد جمال أمام إنجاز تاريخي

ويملك معتمد جمال فرصة ذهبية لكتابة اسمه في تاريخ الكرة المصرية، إذ قد يصبح أول مدرب مصري يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت النسخ السابقة تتويج مدربين أجانب مع الأندية المصرية حيث فاز الأهلي بالبطولة عام 2014 تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو بينما توج الزمالك مع السويسري كريستيان جروس في 2019 ثم البرتغالي جوزيه جوميز في نسخة 2024.

كما قد يصبح معتمد جمال رابع مدرب مصري يحقق بطولة قارية مع الزمالك بعد محمود أبو رجيلة ومحمود الجوهري وعصام بهيج.

معتمد جمال

أول لقب قاري لمدرب مصري منذ محمد يوسف

وفي حال نجاح الزمالك في حصد اللقب، سيكون معتمد جمال أول مدرب مصري يتوج ببطولة قارية منذ محمد يوسف الذي قاد الأهلي للفوز بالسوبر الأفريقي عام 2014 أمام الصفاقسي التونسي.

محمد يوسف

عبد الله السعيد يطارد الكونفدرالية الثانية

ومن بين اللاعبين الذين يترقبون النهائي القاري، يأتي عبد الله السعيد، الذي يسعى للفوز بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له التتويج بالبطولة مع الأهلي عام 2014.

عبد الله السعيد

9 لاعبين على موعد مع إنجاز جديد

وفي حال تتويج الزمالك بالبطولة سيحقق 9 لاعبين إنجاز الفوز بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية بقميص القلعة البيضاء، وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود حمدي الونش وناصر منسي محمد شحاتة وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.

وسيُعادل هؤلاء رقم أحمد سيد زيزو الذي سبق له التتويج بالبطولة مع الزمالك في نسختي 2019 و2024.

معتمد جمال يشحن اللاعبين قبل النهائي

وعلى جانب الاستعدادات، عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب الكلية الحربية، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

وشهد مران الزمالك فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب إلى جانب تدريبات خفيفة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني خلال الفقرة الفنية على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية، قبل ختام المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين استعدادا للمواجهة الحاسمة.