الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لخوض معسكر مغلق اليوم الخميس لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى معتمد جمال المدير الفني للزمالك لكسب اللاعبين التركيز الكامل على المباراة والابتعاد عن الضغوطات، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب ليحقق الفوز في القاهرة مستغلا عامل الأرض والجمهور.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD”.