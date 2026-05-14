على مساحة 50 فدانا.. إزالة 41 حالة تعدٍ بقرية المحروسة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية المحروسة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 41 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، بإجمالي مساحة بلغت 50 فدانًا و1950 مترًا مربعًا، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل كامل.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات والتعامل بكل حزم مع المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون، مع تكثيف الحملات اليومية بمختلف قرى المركز، لمنع عودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد أنور أن الجهود مستمرة للتعامل الفوري والحاسم مع جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس المركز إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية بصورة يومية، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها والتصدي لجميع صور التعديات مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتحقيق الانضباط، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.