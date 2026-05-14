قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مساحة 50 فدانا.. إزالة 41 حالة تعدٍ بقرية المحروسة في قنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية المحروسة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 41 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، بإجمالي مساحة بلغت 50 فدانًا و1950 مترًا مربعًا، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل كامل.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات والتعامل بكل حزم مع المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون، مع تكثيف الحملات اليومية بمختلف قرى المركز، لمنع عودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد أنور أن الجهود مستمرة للتعامل الفوري والحاسم مع جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس المركز إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية بصورة يومية، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها والتصدي لجميع صور التعديات مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتحقيق الانضباط، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قنا قرية المحروسة أراضي أملاك الدولة حملة مكبرة الأراضي الزراعية ملف إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

انغام

ضمن ليالي مصر.. أنغام تحيي حفلا بالقاهرة الجديدة غدا

الشامي

أتمنى ألحن ليها.. الشامي يكشف عن رغبته في التعاون مع شيرين عبد الوهاب

اسامة منير

أسامة منير يكشف سبب اعتزاله الغناء

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد