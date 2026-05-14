7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز

تعيش جماهير الساحرة المستديرة في العالم حالة من الإثارة مع اقتراب نهاية الدوريات الكبرى حيث اشتدت المنافسة على الألقاب ويسعى الفرق المتنافسة لحسم لقب الدوري المشاركين فيه.

ويقترب العديد من الفرق في حسم لقب الدوري لصالحهم بعدما حصد برشلونة لقب الدوري لصالحه على حساب ريال مدريد هذا الموسم.

كما نجح فريق باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة.

فيما بات فريق آرسنال قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري المصري يقترب من الأمتار الأخيرة لحسم اللقب.

باريس بطلا للمرة الخامسة

توج باريس سان جيرمان رسميا، بلقب الدوري الفرنسي بعد الفوز على حساب مضيفه لانس بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ 29، على استاد بولار دولولي.

سجل هدف باريس الأول خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيما مباي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

برشلونة بطلا للمرة الـ 29

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 76، لينهي آمال لانس في مطاردته على اللقب، قبل جولة من النهاية، بعدما وسع الفارق أمامه إلى 9 نقاط.



توج نادي برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 29 في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزه على ريال مدريد بهدفين دون رد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن الجولة 35. ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 91 نقطة، ليؤكد تفوقه تحت قيادة مدربه هانزي فليك.

آرسنال يقترب

يحتاج فريق آرسنال إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي وكريستال بالاس لضمان التتويج باللقب رسميًا.

ويتصدر الجانرز ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة والفوز في المباراتين المتبقيتين سيمنح آرسنال 6 نقاط إضافية ليصل إلى 85 نقطة وهو رصيد لا يمكن لمانشستر سيتي تجاوزه.

ويحتاج فريق آرسنال تحقيق الفوز في الجولتين الأخيرتين لضمان اللقب دون النظر لنتائج مانشستر سيتي.

فيما يتبقى لفريق مانشستر سيتي مباراتين وأي تعثر للسيتي خسارة أو تعادل سيمنح منافسه آرسنال لقب الدوري الإنجليزي.



منافسة قوية الدوري المصري

اشتدت المنافسة على لقب الدوري المصري في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة وسعيهم في حجز مقعد في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

ويتربع الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويحتاج إلي نقطة واحدة فى مباراته أمام سيراميكا كليوباترا ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة ما جعل بطولة الدوري في أقصى مراحل اشتدادها.

وتأجل حسم لقب الدوري المصري إلي الجولة الأخيرة حيث يحتاج فريق الزمالك إلي نقطة وحيدة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا من أجل التتويج باللقب المحلي رقم 15 في تاريخه.

فيما يحتاج فريقا الأهلي وبيراميدز إلي تحقيق الفوز أمام المصري وسموحة فى الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز يوم 20 مايو الجاري.

أورلاندو يتأهب للإطاحة بـ صنداونز

في مفاجأة غير متوقعة سقط فريق صن داونز بنتيجة 3-2 أمام نظيره تي اس جالاكسي في الجولة الأخيرة من الدوري الجنوب إفريقي.

وبات فريق صن داونز قريب من خسارة الدوري لأول مرة بعد الفوز بـ 8 نسخ متتالية لصالح أورلاندو بايرتس الذي إقترب بنسبة كبيرة من حصد لقب دوري جنوب إفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما غاب عن منصة التتويج باللقب.

فريق صن داونز يتقدم في ترتيب جدول الدوري الجنوب إفريقي بـ 3 نقاط إلا أنه خاض مباراتين زيادة.

وفي حال تحقيق فريق أورلاندو بايرتس فوز وحيد من المباراتين المتبقيتين سوف يتوج بلقب الدوري بفارق الأهداف.



جولة دوري روشن الأخيرة

فريق النصر بقيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كان على أعتاب ٧ ثواني من التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

٧ ثواني كانت تفصل بين فريق النصر السعودي وبين لحظة تاريخية لكن لحظة الحسم تم تأجيلها للجولة الأخيرة في دوري روشن.

وذلك بعد إستقبال شباك فريق النصر هدف التعادل لصالح الهلال من رمية تماس تم إرسالها بشكل عشوائي لكن سوء تمركز وتردد بين بينتو كريستي حارس مرمى النصر ومدافع الفريق جعلت الكرة تسكن الشباك.

لحظة الهدف كانت صادمة وجماهير فريق النصر في ذهول ورونالدو نفسه لم يستوعب الأمر بعدما كان لقب دوري روشن في المتناول.

حسم لقب دوري روشن تأجل إلي الجولة الأخيرة أمام فريق ضمك وبات فريق النصر مطالب بتحقيق الفوز للتتويج بلقب دوري روشن السعودي.