عقوبات محتملة.. كاف يفتح تحقيقا في تصريحات مدرب الترجي بعد مواجهة صن داونز

كشفت تقارير صحفية تونسية عن احتمال تعرض المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي باتريس بوميل لعقوبات تأديبية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية تصريحاته عقب مواجهة ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت هذه التطورات بعد خسارة الترجي أمام صن داونز بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليودع الفريق التونسي البطولة.

وبحسب صحيفة “الشروق” التونسية، فإن بوميل قد يواجه إجراءات تأديبية بسبب انتقاداته الحادة لحكم المباراة عمر عبدالقادر، والذي أدار المواجهة المثيرة للجدل.

وأضافت التقارير أن لجنة الانضباط داخل الكاف تدرس التصريحات الصادرة عن مدرب الترجي، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي في حال ثبوت مخالفة اللوائح والقواعد التأديبية المعمول بها.

ومن المنتظر أن يتم حسم الموقف خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة والتصريحات التي أعقبتها.