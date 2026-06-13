ضبط شاب أنهى حياة خاله بسبب خلافات على الميراث بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب انهي حياه خاله بسبب خلافات علي الميراث بطعنات غادرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة رجل في نهاية العقد الرابع من عمره داخل شقته السكنية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط الشاب المتهم

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكنوا من الشاب مرتكب واقعة انهاء حياة خالع بواسطة أداة حادة بطعنات غادرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.