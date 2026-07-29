الأهلي أمام برشلونة .. الموعد والتاريخ وسجل المواجهات قبل موقعة «كامب نو»

يترقب عشاق الكرة المصرية والإسبانية المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع النادي الأهلي بنظيره برشلونة، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في واحدة من أبرز المباريات التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، حيث يلتقي بطل أفريقيا مع العملاق الكتالوني في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا للفريقين.

أول ظهور لبرشلونة على كامب نو

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، كونها ستكون أول لقاء يخوضه برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

الأهلي يكتب التاريخ

وسيصبح الأهلي أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، وهو ما يعكس المكانة القارية والدولية التي وصل إليها النادي خلال السنوات الأخيرة، بعد النجاحات التي حققها على المستويين المحلي والأفريقي.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ ستكون المواجهة الثالثة في تاريخ الأهلي وبرشلونة، بعدما التقيا لأول مرة في مباراة ودية عام 1961، قبل أن يتجدد اللقاء خلال احتفالات النادي الأهلي بمئويته عام 2007، ليعود الفريقان إلى المواجهة مجددًا بعد 19 عامًا في لقاء ينتظره جمهور الكرة حول العالم.