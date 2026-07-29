مصادر: السعودية عرضت على العراق أدلة هجمات بمسيرات من داخل أراضيه

شنّت القوات السعودية هجمات ضد مواقع ميليشيات عراقية موالية لإيران في عدة أماكن بالعراق، وذلك بالاشتراك مع الجيش الأمريكي.

وكشفت مصادر لفضائية "العربية" أن السعودية عرضت على العراق أدلة واضحة عن هجمات بمسيرات من داخل أراضيه.

وأفادت المصادر أنه تم تدمير مخازن أسلحة في هجوم مجهول على مقار للحشد في البصرة العراقية، إلى جانب وقوع انفجارات في مدينة الصويرة بمحافظة واسط جنوب العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن شن هجوم ضد بعض الميليشيات الموجودة في العراق والتي تهددها بقصف بعض المواقع في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض".



وأضاف المالكي "أن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقاً لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

