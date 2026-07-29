الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف تحصد المركز الأول والجائزة الذهبية في مسابقة «أفضل كلية رائدة في التنمية المستدامة»



في إنجاز يعكس تميز الأداء المؤسسي وريادة العمل الأكاديمي والمجتمعي، حققت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها، بعد فوزها بالمركز الأول والجائزة الذهبية في مسابقة أفضل كلية رائدة في التنمية المستدامة على مستوى قطاع العلوم الاجتماعية بجامعة بني سويف، تأكيدًا لريادتها في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وتحويلها إلى ممارسات وإنجازات ملموسة.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم وإشراف الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية، والدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لجهود الكلية في دمج أهداف التنمية المستدامة في منظومتها التعليمية والبحثية وخططها المجتمعية، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف خدمة المجتمع، والحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الاستدامة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، إلى جانب الأنشطة الموجهة للأطفال، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وقد استطاعت الكلية أن تقدم نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا يجمع بين الجودة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، وهو ما أهلها للتتويج بهذه الجائزة المرموقة، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كإحدى الكليات الرائدة داخل جامعة بني سويف في مجالات التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وبهذه المناسبة، تتقدم إدارة الكلية بخالص التهنئة إلى جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة وعمل بروح الفريق، كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وتؤكد الكلية أن هذا الفوز ليس محطة وصول، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل والابتكار والتميز، واستمرارًا لمسيرتها نحو تحقيق الريادة الأكاديمية والمجتمعية، وتعزيز دور الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.



