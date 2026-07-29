محافظ الغربية يهنئ اللواء رشاد فاروق بمناسبة توليه مسئولية مدير أمن الغربية.. ويشيد بمسيرته وخبراته

حرص اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة إلى اللواء رشاد فاروق بمناسبة توليه منصب مدير أمن الغربية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، ومؤكدًا ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بما يخدم أبناء المحافظة.

دعم محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اللواء رشاد فاروق يُعد أحد أبناء الغربية الذين يمتلكون سجلًا مهنيًا مشرفًا وخبرة أمنية كبيرة، وهو ما يؤهله لاستكمال مسيرة العطاء في حفظ الأمن وصون مقدرات الوطن، وترسيخ دعائم الاستقرار داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تقدر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقياداتها في حفظ الأمن وتحقيق الانضباط، مؤكدًا أن الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن تمثل أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أعرب اللواء رشاد فاروق عن بالغ تقديره لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن مسؤولية قيادة مديرية أمن الغربية تمثل تكليفًا وطنيًا يعتز به، وأنه سيواصل العمل مع جميع مؤسسات الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة أبناء المحافظة.