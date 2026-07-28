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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيانا عاجلا لإعلان قائمة أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2026 ، وذلك بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال ساعات .

ومن المقرر أن يكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور ومحافطات ومجاميع كل من :

  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2026 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

أوائل الثانوية العامة 2026

 

وعلم موقع صدى البلد أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب، وتشمل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين

وتفيد المعلومات المتاحة حتى الآن بأنه لم يحصل أي طالب في قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 على مجموع 100%

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ، محذرة من ضرورة عدم الإنسياق وراء أي أخبار مفبركة تحاول الترويج لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 و تسريب أوائل الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمن تأمينا مشددا ، ولن يتم تسريب أي معلومات قبل اعتماد النتيجة رسميا من الوزير .

وقالت وزارة التربية والتعليم : أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وصورهم ومجاميعهم سوف تعلن في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرةً

وعلم موقع صدى البلد أن أوائل الثانوية العامة 2026 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين ، وأن القائمة تم إعدادها من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة

وقد تم إختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم ، وتم استبعاد طلاب المنازل و الخدمات والطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي من قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

بشرى سارة .. نتيجة الثانوية العامة 2026 

وعلم موقع صدى البلد أن هناك عدد كبير من الطلاب حصلوا على مجاميع أعلى من 90% في نتيجة الثانوية العامة 2026 

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ويستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات القادمة .

يأتي ذلك بعد انتهاء تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ، وتوزيع درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من حافة الرسوب ، بالإضافة للإنتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 .

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التعليم ، والكشف عن كافة الإحصائيات الخاصة بالنتيجة ، كما سيتم الإعلان عن اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا لجميع الطلاب بجميع محافظات مصر .

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، بأسماءهم وصورهم ومجاميعهم ومحافظاتهم

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