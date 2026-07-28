حتحوت بعد قرار الاتحاد الإيطالي: رفض بيرلو يذكرني بإعلان محمد زيدان لشركة مراهنات

علق الإعلامي هاني حتحوت على قرار الاتحاد الإيطالي برفض تعيين أندريا بيرلو، بسبب ارتباطه بإحدى شركات المراهنات، مؤكدًا أن الواقعة أعادت إلى ذهنه موقفًا سابقًا يتعلق بالنجم المصري السابق محمد زيدان.

تعيين أندريا بيرلو

وقال حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سبق أن وجّه نصيحة إلى محمد زيدان عندما أعلن عن إحدى شركات المراهنات، موضحًا أنه لم يكن يهاجمه، وإنما كان يرى أن لاعبًا بقيمة زيدان لا ينبغي أن يروّج لمثل هذه الأنشطة، خاصة أمام الجمهور المصري.

وأضاف أن الخطأ يظل خطأ حتى وإن كان اللاعب مرتبطًا بعقد، مشددًا على أن شهرة نجوم كرة القدم يجب أن تُستثمر في تقديم ما يفيد المجتمع، لا في الترويج لما قد يضر الشباب أو يشجعهم على الانخراط في المراهنات.